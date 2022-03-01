Selskapskatalog
Northwestern University
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Northwestern University Lønninger

Northwestern Universitys lønn varierer fra $32,401 i total kompensasjon per år for en Kundeserviceoperasjoner på laveste nivå til $502,500 for en Lege på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Northwestern University. Sist oppdatert: 9/9/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $80K

Full-Stack Programvareingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Dataforsker
Median $62K
Maskiningeniør
Median $40K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Kundeservice
Median $33.3K
Materialingeniør
Median $45K
Prosjektleder
Median $80K
Biomedisinsk ingeniør
$58.1K
Forretningsanalytiker
$101K
Forretningsutvikling
$83.7K
Kundeserviceoperasjoner
$32.4K
Dataanalytiker
$74.4K
Informasjonsteknolog (IT)
$85.6K
Lege
$503K
Produktleder
$89.6K
UX-forsker
$140K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Northwestern University er Lege at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $502,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Northwestern University er $80,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Northwestern University

Relaterte selskaper

  • The University of Texas at Austin
  • University of California, San Francisco
  • Cornell University
  • Fullstack Academy
  • Georgia Tech
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser