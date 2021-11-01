Selskapskatalog
Northern Trust
Northern Trust Lønninger

Northern Trusts lønn varierer fra $46,672 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $255,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Northern Trust. Sist oppdatert: 9/9/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $148K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Forretningsanalytiker
Median $78K
Produktleder
Median $110K

Informasjonsteknolog (IT)
Median $46.7K
Løsningsarkitekt
Median $238K
Finansanalytiker
Median $123K
Programvareutviklingsleder
Median $255K
Regnskapsfører
$107K
Administrativ assistent
$63.7K
Kundeservice
$79.6K
Dataanalytiker
$81.4K
Dataforsker
$94.5K
Personalavdeling
$86.2K
Investeringsbankmann
$86.2K
Produktdesigner
$139K
Rekrutterer
$131K
Cybersikkerhetsanalytiker
$109K
Teknisk programleder
$240K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Northern Trust er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $255,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Northern Trust er $108,206.

