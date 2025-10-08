Selskapskatalog
Noon
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Backend Programvareingeniør

  • Greater Dubai Area

Noon Backend Programvareingeniør Lønninger i Greater Dubai Area

Backend Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Dubai Area hos Noon utgjør totalt AED 276K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Noons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Median Pakke
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Totalt per år
AED 276K
Nivå
SDE 2
Grunnlønn
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Noon?

AED 588K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Backend Programvareingeniør hos Noon in Greater Dubai Area ligger på en årlig totalkompensasjon på AED 408,034. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Noon for Backend Programvareingeniør rollen in Greater Dubai Area er AED 300,073.

Andre ressurser