Noon
Noon Backend Programvareingeniør Lønninger i Egypt

Backend Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Egypt hos Noon utgjør totalt EGP 1.25M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Noons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Totalt per år
EGP 1.25M
Nivå
L1
Grunnlønn
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Noon?

EGP 7.92M

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Backend Programvareingeniør hos Noon in Egypt ligger på en årlig totalkompensasjon på EGP 1,251,828. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Noon for Backend Programvareingeniør rollen in Egypt er EGP 1,246,946.

