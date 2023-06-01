Nirvana Insurance Lønninger

Nirvana Insurances lønn varierer fra $90,450 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $238,375 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Nirvana Insurance . Sist oppdatert: 11/24/2025