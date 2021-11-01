Selskapskatalog
Ninja Van
Ninja Van Lønninger

Ninja Vans lønn varierer fra $25,831 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $145,972 for en Bedriftsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ninja Van. Sist oppdatert: 11/24/2025

Forretningsanalytiker
$44K
Bedriftsutvikling
$146K
Markedsføring
$49.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Produktdesigner
$25.8K
Produktleder
$41.1K
Programvareingeniør
$40K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Ninja Van er Bedriftsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $145,972. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ninja Van er $42,544.

Andre ressurser

