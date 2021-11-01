Ninja Van Lønninger

Ninja Vans lønn varierer fra $25,831 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $145,972 for en Bedriftsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ninja Van . Sist oppdatert: 11/24/2025