Nihilent
  Lønninger
  Programvareutvikler

  Alle Programvareutvikler lønninger

Nihilent Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Nihilent utgjør totalt ₹416K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Nihilents totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Nihilent
System Analyst
Pune, MH, India
Totalt per år
₹416K
Nivå
L3
Grunnlønn
₹364K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹52K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Nihilent?

₹13.95M

Praksisplasslønn

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Nihilent in India sits at a yearly total compensation of ₹491,967. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nihilent for the Programvareutvikler role in India is ₹369,101.

