NielsenIQ Lønninger

NielsenIQs lønn varierer fra $15,060 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $393,838 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos NielsenIQ. Sist oppdatert: 11/24/2025

Programvareingeniør
Median $15.1K

Fullstack Programvareutvikler

Datavitenskaper
Median $132K
Produktleder
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Løsningsarkitekt
Median $24.3K
Forretningsutvikling
$95.8K
Kundeservice
$24.4K
Kundesuksess
$72.8K
Dataanalytiker
$21.8K
Datavitenskap-leder
$154K
Informasjonsteknolog (IT)
$101K
Ledelsesrådgiver
$97.5K
Markedsføring
$75.3K
Produktdesigner
$147K
Programleder
$56.6K
Prosjektleder
$101K
Salg
$394K
Cybersikkerhetsanalytiker
$52K
Programvareutviklingsleder
$152K
Teknisk programleder
$56.9K
Den høyest betalte rollen rapportert hos NielsenIQ er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $393,838. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos NielsenIQ er $95,787.

Andre ressurser

