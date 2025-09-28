Selskapskatalog
Nielsen
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

Nielsen Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-kompensasjon in United States hos Nielsen utgjør totalt $243K per year for Senior Manager. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $210K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Nielsens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Nielsen?

Ofte stilte spørsmål

