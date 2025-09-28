Programvareutviklingsleder-kompensasjon in United States hos Nielsen utgjør totalt $243K per year for Senior Manager. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $210K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Nielsens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
