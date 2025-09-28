Selskapskatalog
Programvareutvikler-kompensasjon in India hos Nielsen varierer fra ₹1.72M per year for Software Engineer til ₹6.7M per year for Principal Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.27M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Nielsens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
(Inngangsnivå)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
₹13.95M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Nielsen?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Nielsen in India의 Programvareutvikler에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹6,699,892입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Nielsen의 Programvareutvikler 직무 in India에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₹2,270,206입니다.

