Programvareutvikler-kompensasjon in India hos Nielsen varierer fra ₹1.72M per year for Software Engineer til ₹6.7M per year for Principal Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.27M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Nielsens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
