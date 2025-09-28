Produktleder-kompensasjon in United States hos Nielsen varierer fra $173K per year for Senior Product Manager til $189K per year for Director. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $174K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Nielsens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
