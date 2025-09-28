Selskapskatalog
Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos NICE varierer fra $92.3K per year for Software Engineer til $218K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $128K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for NICEs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
(Inngangsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos NICE?

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Programvareutvikler w NICE in United States wynosi rocznie $217,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w NICE dla stanowiska Programvareutvikler in United States wynosi $125,000.

