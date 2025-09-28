Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos NICE varierer fra $92.3K per year for Software Engineer til $218K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $128K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for NICEs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
