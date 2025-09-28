Selskapskatalog
NICE
NICE Produktleder Lønninger

Produktleder-kompensasjon in Israel hos NICE utgjør totalt ₪419K per year for Product Manager. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Israel utgjør totalt ₪395K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for NICEs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
₪565K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos NICE?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos NICE in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪459,889. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos NICE for Produktleder rollen in Israel er ₪409,089.

