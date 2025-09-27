Selskapskatalog
Programvareutvikler-kompensasjon in India hos nference varierer fra ₹2.18M per year for Software Engineer til ₹5.55M per year for Staff Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.94M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for nferences totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
(Inngangsnivå)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hva er karrierenivåene hos nference?

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at nference in India sits at a yearly total compensation of ₹5,550,144. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at nference for the Programvareutvikler role in India is ₹2,944,438.

