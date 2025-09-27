Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos NextRoll varierer fra $155K per year for EIC2 til $190K per year for EIC3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $180K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for NextRolls totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
