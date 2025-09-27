Selskapskatalog
NextRoll
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder lønninger

NextRoll Produktleder Lønninger

Produktleder-kompensasjon in United States hos NextRoll utgjør totalt $221K per year for EIC4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $232K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for NextRolls totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos NextRoll?

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Produktleder at NextRoll in United States sits at a yearly total compensation of $470,270. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NextRoll for the Produktleder role in United States is $232,000.

Andre ressurser