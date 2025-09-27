Selskapskatalog
Next Insurance
Next Insurance UX-forsker Lønninger

Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in United States hos Next Insurance varierer fra $185K til $257K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Next Insurances totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$198K - $233K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$185K$198K$233K$257K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Next Insurance er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Next Insurance in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $257,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Next Insurance for UX-forsker rollen in United States er $184,800.

