Next Insurance Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Israel hos Next Insurance utgjør totalt ₪592K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Next Insurances totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Median Pakke
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Totalt per år
₪592K
Nivå
M2
Grunnlønn
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År i selskapet
6 År
Års erfaring
14 År
Hva er karrierenivåene hos Next Insurance?

₪562K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Next Insurance er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Next Insurance in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪785,791. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Next Insurance for Programvareutviklingsleder rollen in Israel er ₪591,835.

