Next Insurance
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Next Insurance Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Israel hos Next Insurance utgjør totalt ₪366K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Next Insurances totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Median Pakke
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totalt per år
₪366K
Nivå
lc 2
Grunnlønn
₪366K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År i selskapet
4 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Next Insurance?

₪562K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Next Insurance er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Next Insurance in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪425,547. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Next Insurance for Programvareutvikler rollen in Israel er ₪369,637.

Andre ressurser