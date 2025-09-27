Selskapskatalog
Next Insurance
Next Insurance Salg Lønninger

Den gjennomsnittlige Salg totalkompensasjonen in United States hos Next Insurance varierer fra $139K til $190K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Next Insurances totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$150K - $178K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$139K$150K$178K$190K
Vanlig Område
Mulig Område

$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Next Insurance er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos Next Insurance in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $189,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Next Insurance for Salg rollen in United States er $138,600.

