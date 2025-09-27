Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Produktdesigner totalkompensasjonen in United States hos Next Insurance varierer fra $168K til $235K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Next Insurances totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$183K - $221K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$168K$183K$221K$235K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Next Insurance er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



