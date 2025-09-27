Selskapskatalog
Next Insurance
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Finansanalytiker

  • Alle Finansanalytiker lønninger

Next Insurance Finansanalytiker Lønninger

Finansanalytiker-mediankompensasjonspakken in United States hos Next Insurance utgjør totalt $141K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Next Insurances totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Median Pakke
company icon
Next Insurance
Financial Analyst
Palo Alto, CA
Totalt per år
$141K
Nivå
hidden
Grunnlønn
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$1.3K
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Next Insurance?

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Next Insurance er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Finansanalytiker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Finansanalytiker at Next Insurance in United States sits at a yearly total compensation of $145,193. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the Finansanalytiker role in United States is $142,500.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Next Insurance

Relaterte selskaper

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser