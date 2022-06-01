Selskapskatalog
Newfold Digital
Newfold Digital Lønninger

Newfold Digitals lønn varierer fra $19,127 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $171,353 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Newfold Digital. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $19.1K

Backend Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $50.8K
Dataanalytiker
$83.3K

Informasjonsteknolog (IT)
$109K
Produktleder
$55.9K
Prosjektleder
$53.8K
Salg
$63.7K
Cybersikkerhetsanalytiker
$132K
Løsningsarkitekt
$171K
Ofte stilte spørsmål

