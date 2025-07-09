New Jersey Institute of Technology Lønninger

New Jersey Institute of Technologys lønn varierer fra $31,044 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $135,320 for en Programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos New Jersey Institute of Technology . Sist oppdatert: 9/16/2025