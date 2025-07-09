Selskapskatalog
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Lønninger

New Jersey Institute of Technologys lønn varierer fra $31,044 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $135,320 for en Programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos New Jersey Institute of Technology. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $83.2K
Administrativ assistent
$31K
Dataanalytiker
$42.4K

Programleder
$135K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos New Jersey Institute of Technology er Programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $135,320. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos New Jersey Institute of Technology er $62,816.

