Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Brazil hos Neogrid utgjør totalt R$80.8K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Neogrids totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Median Pakke
company icon
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$80.8K
Nivå
hidden
Grunnlønn
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Neogrid?

R$887K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Neogrid in Brazil ligger på en årlig totalkompensasjon på R$153,752. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Neogrid for Programvareutvikler rollen in Brazil er R$80,762.

