Selskapskatalog
Neo4j
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Rekrutterer

  • Alle Rekrutterer lønninger

Neo4j Rekrutterer Lønninger

Den gjennomsnittlige Rekrutterer totalkompensasjonen in Sweden hos Neo4j varierer fra SEK 626K til SEK 888K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Neo4js totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$74.6K - $88.4K
Sweden
Vanlig Område
Mulig Område
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Rekrutterer innrapporteringers hos Neo4j for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos Neo4j?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Rekrutterer tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos Neo4j in Sweden ligger på en årlig totalkompensasjon på SEK 888,081. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Neo4j for Rekrutterer rollen in Sweden er SEK 625,518.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Neo4j

Relaterte selskaper

  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neo4j/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.