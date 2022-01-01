Selskapskatalog
Nemetschek Group
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Nemetschek Group Lønninger

Nemetschek Groups lønn varierer fra $50,793 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $93,840 for en Programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Nemetschek Group. Sist oppdatert: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programleder
$93.8K
Programvareingeniør
$50.8K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Nemetschek Group er Programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $93,840. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Nemetschek Group er $72,316.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Nemetschek Group

Relaterte selskaper

  • HPE
  • Cornerstone OnDemand
  • CDW
  • Asure Software
  • S&P Global
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nemetschek-group/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.