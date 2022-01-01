Selskapskatalog
Nelnet
Nelnet Lønninger

Nelnets lønn varierer fra $60,000 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $146,000 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Nelnet. Sist oppdatert: 11/27/2025

Programvareingeniør
Median $103K

Fullstack Programvareutvikler

Løsningsarkitekt
Median $146K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $83.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Informasjonsteknolog (IT)
Median $60K
Produktdesigner
$90.7K
Programvareutviklingsleder
$119K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Nelnet er Løsningsarkitekt med en årlig totalkompensasjon på $146,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Nelnet er $96,576.

Andre ressurser

