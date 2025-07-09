Selskapskatalog
NDA Lønninger

NDAs lønn varierer fra $11,637 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $125,372 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos NDA. Sist oppdatert: 9/8/2025

$160K

Forretningsanalytiker
$56K
Dataanalytiker
$16.4K
Personalavdeling
$20.5K

Informasjonsteknolog (IT)
$13.7K
Markedsføring
$82.5K
Produktdesigner
$11.6K
Produktleder
$54.8K
Prosjektleder
$50.3K
Salg
$17.8K
Programvareutvikler
$22.3K

Backend Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
$125K
Løsningsarkitekt
$89.6K
Ofte stilte spørsmål

De best betaalde functie gerapporteerd bij NDA is Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $125,372. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij NDA is $36,300.

Andre ressurser