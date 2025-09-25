Selskapskatalog
NCR
Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos NCR varierer fra $93.4K per year for Grade 9 til $169K per year for Grade 13. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $100K.

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Grade 9
Software Engineer I(Inngangsnivå)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos NCR?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos NCR in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $169,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos NCR for Programvareutvikler rollen in United States er $100,000.

