Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos NCR varierer fra $93.4K per year for Grade 9 til $169K per year for Grade 13. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $100K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for NCRs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
