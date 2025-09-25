Produktdesigner-kompensasjon in United States hos NCR varierer fra $93.5K per year for Grade 9 til $140K per year for Grade 11. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $133K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for NCRs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
