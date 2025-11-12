Selskapskatalog
National University of Singapore
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Forskningsviter

National University of Singapore Forskningsviter Lønninger

Forskningsviter-mediankompensasjonspakken in Singapore hos National University of Singapore utgjør totalt SGD 96.1K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for National University of Singapores totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Median Pakke
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 96.1K
Nivå
L5
Grunnlønn
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forskningsviter hos National University of Singapore in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 128,249. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos National University of Singapore for Forskningsviter rollen in Singapore er SGD 96,073.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for National University of Singapore

Relaterte selskaper

  • Flipkart
  • Uber
  • Intuit
  • Netflix
  • SoFi
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser