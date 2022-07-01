Selskapskatalog
Nanox Vision
Nanox Vision Lønninger

Nanox Visions medianlønn er $142,708 for en Programvareutviklingsleder . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Nanox Vision. Sist oppdatert: 11/25/2025

Programvareutviklingsleder
$143K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Nanox Vision er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $142,708. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Nanox Vision er $142,708.

