Multiverse
Multiverse Lønninger

Multiverses lønn varierer fra $70,569 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $296,082 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Multiverse. Sist oppdatert: 10/22/2025

Programvareutvikler
Median $115K

Full-Stack Programvareingeniør

Produktdesigner
Median $78.6K
Forretningsanalytiker
$202K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Dataforsker
$70.6K
Personalavdeling
$131K
Markedsføring
$76.6K
Produktleder
Median $87.4K
Rekrutterer
$163K
Salg
$296K
Programvareutviklingsleder
$153K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Multiverse er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $296,082. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Multiverse er $123,016.

