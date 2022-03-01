Selskapsoversikt
MTS
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

MTS Lønninger

MTSs lønnsområde varierer fra $13,866 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $83,421 for Datavitensskapssjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i MTS. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS-ingeniør

Frontend programvareingeniør

Maskinlæringsingeniør

Backend programvareingeniør

Kvalitetssikrings (QA) programvareingeniør

Dataingeniør

DevOps-ingeniør

Dataanalytiker
Median $35K
Forretningsanalytiker
Median $30.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dataanalytiker
Median $14.7K
Produktdesigner
Median $30.4K
Produktsjef
Median $48.4K
Programvareingeniørsjef
Median $66.7K
Prosjektleder
Median $13.9K
Datavitensskapssjef
Median $83.4K
Administrativ assistent
$81.1K
Finansanalytiker
$18.7K
Personal
$16.6K
IT-teknolog
$57.3K
Ledelseskonsulent
$47.6K
Markedsføring
$27.3K
Produktdesignsjef
$68.3K
Løsningsarkitekt
$61.9K
Teknisk programsjef
$44.5K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos MTS er Datavitensskapssjef med en årlig total kompensasjon på $83,421. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos MTS er $44,476.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for MTS

Relaterte selskaper

  • Vodafone
  • Airtel India
  • Mail.ru Group
  • BT
  • Deutsche Telekom
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser