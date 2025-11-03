Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Mphasis varierer fra ₹394K per year for L1 til ₹2.11M per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹1.46M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mphasiss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
