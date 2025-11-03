Datavitenskaper-kompensasjon in Taiwan hos Mphasis utgjør totalt NT$397K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Taiwan utgjør totalt NT$406K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mphasiss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L3
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L4
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***