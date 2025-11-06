Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Toronto Area hos Mozilla varierer fra CA$152K per year for P2 til CA$316K per year for P5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area utgjør totalt CA$169K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mozillas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
