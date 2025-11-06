Mozilla Programvareingeniør Lønninger i Berlin Metropolitan Region

Programvareingeniør-kompensasjon in Berlin Metropolitan Region hos Mozilla varierer fra €120K per year for P3 til €134K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Berlin Metropolitan Region utgjør totalt €128K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mozillas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Inngangsnivå ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 € -- € -- € -- € -- P3 Senior Software Engineer €120K €104K €0 €15.9K P4 Staff Software Engineer €134K €110K €0 €24.1K Vis 4 flere nivåer

