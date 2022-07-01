Selskapsoversikt
Moxe Health
Moxe Health Lønninger

Moxe Healths lønnsområde varierer fra $115,575 i total kompensasjon årlig for Produktsjef i nedre ende til $185,925 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Moxe Health. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Produktsjef
$116K
Rekrutterer
$123K
Salg
$186K

Programvareingeniør
$126K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Moxe Health er Salg at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $185,925. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Moxe Health er $124,063.

