Moxa
Moxa Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Taiwan hos Moxa utgjør totalt NT$1.29M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Moxas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Median Pakke
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Totalt per år
NT$1.29M
Nivå
hidden
Grunnlønn
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Bonus
NT$374K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Moxa?
+NT$1.78M
+NT$2.74M
+NT$615K
+NT$1.08M
+NT$677K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Nettverksingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Moxa in Taiwan ligger på en årlig totalkompensasjon på NT$2,040,886. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Moxa for Programvareingeniør rollen in Taiwan er NT$1,159,915.

Andre ressurser