Den gjennomsnittlige Rekrutterer totalkompensasjonen in India hos Moveworks varierer fra ₹1.74M til ₹2.44M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Moveworkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹1.89M - ₹2.19M
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Moveworks er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos Moveworks in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹2,439,028. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Moveworks for Rekrutterer rollen in India er ₹1,742,163.

Andre ressurser