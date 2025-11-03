Selskapskatalog
Moveinsync Technology Solutions
Moveinsync Technology Solutions Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in India hos Moveinsync Technology Solutions utgjør totalt ₹1.54M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Moveinsync Technology Solutionss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Median Pakke
company icon
Moveinsync Technology Solutions
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.54M
Nivå
SDE 1
Grunnlønn
₹1.32M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹220K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Moveinsync Technology Solutions?
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Moveinsync Technology Solutions in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹2,448,298. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Moveinsync Technology Solutions for Programvareingeniør rollen in India er ₹1,429,116.

