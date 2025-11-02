Selskapskatalog
Motorola
Motorola Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Motorola varierer fra $102K per year for L7 til $145K per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $115K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Motorolas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L7
(Inngangsnivå)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Motorola in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $166,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Motorola for Programvareingeniør rollen in United States er $108,000.

