Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Motorola varierer fra $102K per year for L7 til $145K per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $115K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Motorolas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
