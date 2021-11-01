Selskapskatalog
monday.com
monday.com Lønninger

monday.coms lønn varierer fra $64,675 i total kompensasjon per år for en Kundeserviceoperasjoner på laveste nivå til $211,393 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos monday.com. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $145K
Kundeservice
$86.6K

Kundeserviceoperasjoner
$64.7K
Kundesuksess
$85.6K
Dataanalytiker
$83.7K
Personalavdeling
$106K
Produktdesigner
$90.2K
Prosjektleder
$136K
Salgsingeniør
$127K
Programvareutviklingsleder
$211K
Løsningsarkitekt
$118K
Totale belønninger
$79.1K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos monday.com er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

monday.com에서 보고된 최고 급여 직무는 Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $211,393입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
monday.com에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $111,996입니다.

