monday.com Lønninger

monday.coms lønn varierer fra $64,675 i total kompensasjon per år for en Kundeserviceoperasjoner på laveste nivå til $211,393 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos monday.com . Sist oppdatert: 9/16/2025