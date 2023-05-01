Selskapskatalog
Monarch Tractor
Monarch Tractor Lønninger

Monarch Tractors lønn varierer fra $125,625 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $260,295 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Monarch Tractor. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Teknisk programleder
Median $168K
Maskiningeniør
$143K
Produktleder
$144K

Programvareutvikler
$126K
Programvareutviklingsleder
$260K
Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Monarch Tractor is Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $260,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Monarch Tractor is $144,218.

