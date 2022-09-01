momox Lønninger

Selskapskatalog
momoxs lønn varierer fra $12,980 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $96,906 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos momox. Sist oppdatert: 10/9/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $74.9K

Backend Programvareingeniør

Produktdesigner
$13K
Programvareutviklingsleder
$96.9K

Ofte stilte spørsmål

Найвищеоплачувана позиція в momox - це Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $96,906. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в momox складає $74,918.

