Momentive.ai Regnskapsfører Lønninger

Den gjennomsnittlige Regnskapsfører totalkompensasjonen in United States hos Momentive.ai varierer fra $162K til $227K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Momentive.ais totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$176K - $204K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$162K$176K$204K$227K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Momentive.ai er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

