Momenta Lønninger

Momentas lønn varierer fra $26,449 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $85,071 for en Rekrutterer på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Momenta. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Personalavdeling
$26.4K
Rekrutterer
$85.1K
Programvareutvikler
$69.7K

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Momenta er Rekrutterer at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $85,071. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Momenta er $69,701.

