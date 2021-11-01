Selskapskatalog
Mollie Lønninger

Mollies lønn varierer fra $57,450 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $149,235 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Mollie. Sist oppdatert: 9/15/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $149K
Dataanalytiker
$57.4K

Dataforsker
$92.7K
Markedsføring
$81K
Prosjektleder
$101K
Cybersikkerhetsanalytiker
$110K
Teknisk programleder
$114K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Mollie er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $149,235. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mollie er $101,241.

